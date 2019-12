Juventus, capitolo infortuni: suona l’allarme Bentancur. Le condizioni di Douglas Costa e Ramsey

INFORTUNI JUVENTUS- Suona l’allarme in casa Juventus dopo l’ennesimo ko. Bandiera bianca per Bentancur, ma condizioni leggermente meno gravi del previsto. Nessun trauma al legamento collaterale del ginocchio, e tempi di recupero da valutare con estrema calma nel corso delle prossime settimane. Il centrocampista, infortunatosi nel match di sabato sera contro la Lazio, potrebbe tornare in campo in vista del match di Supercoppa proprio contro i biancocelesti in programma il 22 dicembre.

Da valutare anche le condizioni fisiche di Douglas Costa e Ramsey. Il primo potrebbe far ritorno in campo nel giro di una settimana, anche se lo staff medico bianconero predica totalmente calma. L’esterno offensivo brasiliano potrebbe far ritorno in vista della sfida di campionato contro l’Udinese o contro la Sampdoria.

Infortuni Juventus, la situazione di Ramsey, Khedira e Chiellini

Come noto, lunghi stop per Khedira e Chiellini. Il primo,l dopo l’operazione al ginocchio potrebbe tornare in campo solamente nel mese di marzo. Il secondo continua il suo piano di recupero e potrebbe tornare agli ordini di Sarri tra febbraio e marzo, ma servirà massima calma.

Infine occhio al capitolo Ramsey, il centrocampista gallese continua ad accusare un leggero affaticamento al flessore, tempi di recupero ancora da valutare con estrema attenzione nel corso dei prossimi giorni.