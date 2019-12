SORTEGGIO EUROPA LEAGUE- Inter e Roma si preparano a scoprire le loro prossime avversarie in vista dei sedicesimi di finale di Europa League. Nerazzurri in prima fascia, giallorossi in seconda fascia. Inizio del sorteggio alle ore 13:00 subito a seguire rispetto al sorteggio della Champions League.

Ricordiamo i parametri: non si potranno affrontare due squadre della stessa Nazione, e non si potranno scontrare due squadre proveniente dallo stesso girone eliminatorio. Tanti pericoli per la Roma, discorso leggermente meno insidioso per l’Inter.

Leggi anche: Pagelle e Highlights 16^ giornata: Fiorentina-Inter 1-1, Vlahovic castiga Conte. Juve-Udinese 3-1, doppietta CR7. Napoli-Parma 1-2, Gervinho gela Gattuso

Sorteggio Europa League sedicesimi di finale

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic Glasgow

APOEL-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-RB Salisburgo

Shakthar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmoe

Roma-Gent

Glasgow Rangers-Sporting Braga

Prima Fascia

Celtic (Sco), Espanyol (Spa), Siviglia (Spa), Ajax (Ola), Salisburgo (Aut), Inter (Ita), Benfica (Por), Malmo (Sve), Basilea (Svi), Lask Linz (Aut), Arsenal (Ing), Porto (Por), Gent (Bel), Basaksehir (Tur), Braga (Por), Manchester United (Ing)

Seconda Fascia

Apoel (Cip), Shakhtar Donetsk (Ucr), Bayer Leverkusen (Ger), Olympiacos (Gre), Club Brugge (Bel), Fc Copenaghen (Dan), Getafe (Spa), Sporting Lisbona (Por), Cluj (Rom), Eintracht Francoforte (Ger), Roma (Ita), Rangers (Sco), Ludogorets (Bul), Wolfsburg (Ger), Wolverhampton (Ing), Az Alkmaar (Ola) Adx