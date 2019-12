Juventus, allarme Alex Sandro: ci sarà contro la Lazio? Occhio anche a Szczesny…

INFORTUNI JUVENTUS- Piccolo allarme per Maurizio Sarri in vista della sfida di Supercoppa contro la Lazio. Come evidenziato dal recente match contro la Sampdoria, Alex Sandro ha riportato un leggero affaticamento muscolare, il quale lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nella parte finale di gara contro i blucerchiati.

Tempi di recupero ancora da stabilire, ma occhio al piccolo allarme in vista della sfida di domenica sera. Maurizio Sarri spera di poter recuperare il terzino brasiliano, anche perchè, come riportato dalle ultimissime indiscrezioni, l’allarme potrebbe rientrare nel corso delle prossime ore.

Infortuni Juventus, Szczensy ancora out? Scalpita Buffon

Come accennato nelle scorse ore, continuano a preoccupare leggermente le condizioni fisiche di Szczensy, il quale ha accusato un piccolo problema alla spalla e non ha ancora totalmente recuperato. La sua presenza nel match contro la Lazio resta ancora a forte rischio. Scalpita Buffon, fresco di record di presenze in Serie A.