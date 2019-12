Milan, ora Ibrahimovic pensa al clamoroso colpo di scena: affondo per Haaland, cifre shock!

IBRAHIMOVIC MILAN- Il Milan tentenna e aspetta Zlatan Ibrahimovic. Di fatto, come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante svedese resta il primo obiettivo del mercato rossonero della sessione di gennaio. Attenzione però alla troppa attesa e al possibile colpo di scena. Come sottolineato da Maldini e Boba, lo scorrere del tempo prima della definitiva fumata bianca potrebbe complicare i piani del passaggio dello svedese in rossonero.

Per un giocatore di 38 anni, stare fermo per circa 2 mesi potrebbe essere complicato per poi ritrovare la giusta condizione fisica nel corso dei mesi successivi. Ecco perchè Ibrahimovic potrebbe pensare anche all’opzione ritiro, un epilogo totalmente a sorpresa per quel che riguarda la sua carriera.

Ibrahimovic Milan, spunta Haaland: cifre record, i dettagli

Qualora il Milan non dovesse riuscire a mettere le mani su Ibrahimovic, i rossoneri potrebbero cambiare totalmente strategia puntando forte su Haaland, giovane attaccante del Salisburgo e autentica rivelazione di questo inizio di stagione. Cifre record e da capogiro: pronto un contratto da 5 anni da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Al Salisburgo andranno circa 30 milioni di euro. Milan ad un bivio nel mercato di gennaio: sono attese importanti novità a riguardo.