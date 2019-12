CALCIOMERCATO 30 DICEMBRE- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 30 dicembre. Offerte, colpi di scena e ultimissime in vista dell’apertura della sessione invernale di mercato.

JUVENTUS– Sfumato Haaland, passato ufficialmente al Borussia Dortmund, i bianconeri potrebbero puntare all’assalto di Giroud, attualmente in forza al Chelsea. Il centravanti piace parecchio anche all’Inter. Duello con i nerazzurri anche per quel che riguarda Vidal, ormai in uscita dal Barcellona.

INTER– Vidal primo obiettivo del mercato nerazzurro. Il centrocampista cileno, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà il club catalano per intraprendere l’inizio della nuova avventura.

MILAN– Non solo Ibrahimovic, i rossoneri proveranno l’affondo immediato anche per Todibo. Il centrale difensivo del Barcellona potrebbe raggiungere Milano con la formula del prestito secco.

GENOA– Oggi arriverà l’ufficialità del ritorno in rossoblù di Mattia Perin. Il portiere della Juventus si trasferirà con la formula del prestito secco.

Calciomercato 30 dicembre: Roma su Nandez, Lazio: assalto ad un nuovo centrale difensivo?

ROMA– Come trapelato dalle ultime indiscrezioni, la Roma potrebbe tentare l’affondo per Nandez, attualmente al Cagliari, ma pronto a lasciare il club isolano in caso di offerta irrinunciabile.

LAZIO– Dopo un’ottima prima parte di stagione, i biancocelesti potrebbero decidere di puntare dritti su un nuovo centrale difensivo. Piace Rugani della Juventus.

ATALANTA– Nessuna operazione in entrata, soprattutto per quel che riguarda la fase offensiva. Zapata farà ritorno in campo nel giro di pochi giorni, aspetto che ha ufficialmente tranquillizzato Gasperini e società