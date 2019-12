CESSIONE PIATEK- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’arrivo di Ibrahimovic potrebbe spingere Piatek verso l’addio immediato. L’attaccante polacco non troverà più spazio dal 1′, e di conseguenza il Milan potrebbe valutare l’opportunità di far cassa e cedere l’ex Genoa.

La Fiorentina sembrerebbe esser particolarmente interessata all’attuale centravanti rossonero, si potrebbe imbastire una trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto in favore del club viola.

Leggi anche:Calciomercato 31 dicembre: Kulusevski è della Juventus: le cifre. Milan-Todibo, si fa sul serio. Vidal-Inter, si sblocca

Cessione Piatek, ma non solo: verso l’addio anche Caldara

Non solo Piatek, il Milan potrebbe valutare anche la possibile cessione di Caldara, il quale ha totalmente recuperato dall’infortunio, ma difficilmente rientrerà nei piani di Pioli in vista della seconda parte di stagione. L’ex Atalanta potrebbe far ritorno proprio in terra bergamasca, ma attenzione anche alla possibile cessione in prestito in Serie A, con diverse società alla finestra pronte a spingere il piede sull’acceleratore.