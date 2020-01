Inter, Conte sarcastico: “Lukaku è una pippa”, poi la stoccata a Capello!

CONTE INTER- Antonio Conte “la tocca piano” a fine gara tra Napoli-Inter, cogliendo l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla vittoria nerazzurra al San Paolo. Sarcasmo su Lukaku e frecciatina a Capello, quest’ultimo ospite negli studi di “Sky”. L’ex tecnico di Juventus e Roma ha espresso il suo punto di vista sul gioco dell’Inter definendolo principalmente “ripartenze in contropiede”.

Conte ha così ammesso : “Non sono d’accordo con Fabio Capello perché l’Inter per me oggi non ha solo fatto ripartenze ma ha preso altissimo il Napoli cercando di farlo tutta la partita. Ma il calcio è bello perché è vario… Noi in fase di possesso sappiamo sempre cosa fare, con tutto il rispetto ma non facciamo mica solo un calcio di ripartenze. Questa squadra gioca in maniera memorizzata. Meno male che gli avversari ci vedono di più rispetto a chi commenta le partite”.

Conte Inter, la battuta su Lukaku: “E’ una pippa”

Il tecnico ha così sentenziato su Lukaku: “Lukaku è una pippa. Ne ho sentite dire di tutti i colori, meglio che si continui a dire che è una pippa, va bene così. Facile parlare di Lukaku, ma andate a vedere quello che ha fatto. Poi può migliorare, come può migliorare Lautaro. Romelu è un diamante da sgrezzare, come Lautaro. Stiamo lavorando su tantissime cose, come nel gioco di coppia, nel lavorare in profondità. Romelu l’ho sempre inseguito anche quando ero alla Juve o al Chelsea, ora ce l’ho, me lo lavoro e provo a farlo migliorare. Sono contento che stia facendo bene come Lautaro e gli altri attaccanti”.