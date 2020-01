Inter, Vidal si complica: ora Eriksen è più vicino: arriva la nuova conferma

ERIKSEN INTER- Ci siamo, l’Inter si avvicina a grandi passi ad Eriksen. L’attuale centrocampista del Tottenham sarebbe pronto a dire sì alla corte nerazzurra e a lasciare il club inglese già nell’attuale sessione di mercato invernale. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo giugno, quindi la sensazione è che il Tottenham sia decisamente propenso ad incassare almeno parte del valore del suo cartellino.

In casa nerazzurra trapela sostanziale ottimismo e l’ultima conferma sarebbe arrivata da Mourinho, il quale è apparso piuttosto vago sul prossimo futuro del centrocampista danese: “Non so se sarà qui dopo gennaio”.

Eriksen Inter, la trattativa entra nel vivo: addio a Vidal?

Come detto, ora come ora, Eriksen rappresenterebbe il primo obiettivo del centrocampo nerazzurro. Strada totalmente in salita per Vidal: l’esonero di Valverde potrebbe spingere il nuovo allenatore a bloccare la partenza del cileno. Un affare complicato, ma ancora non del tutto tramontato. Marotta resta vigile su tutte e due i campi, ma la sensazione è che potrebbe affondare per Eriksen già nelle prossime ore.