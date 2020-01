Calciomercato 22 gennaio: Politano-Napoli, sorpassata la Roma. Juve-Inter, duello per Chong. Milan, Suso dice addio! Cagliari, Pjaca ha detto sì

CALCIOMERCATO 22 GENNAIO- Ecco tutte le trattative di oggi in vista della parte finale di mercato dell’attuale sessione di calciomercato invernale. Accordi, colpi di scena e potenziali affari delle ultime ore.

JUVENTUS– Resta in stand by il potenziale scambio Bernardeschi-Rakitic, difficilmente i bianconeri decideranno di compiere un passo così importanti a pochi giorni dalla sirena finale di mercato. Tuttavia Paratici vorrebbe un conguaglio economico di circa 25-30 milioni di euro. Emre Can verso l’addio, il Borussia Dortmund pronto a sorpassare l’Everton per la caccia al centrocampista tedesco. Duello Juve-Inter per il giovane Chong, attualmente in forza al Manchester United.

INTER– Ore calde per l’affare Eriksen. Il centrocampista danese sarebbe ormai ad un passo dai nerazzurri. Pochi milioni di differenza tra domanda e offerta. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Giroud arriverà dopo la cessione di Politano, ormai vicinissimo al Napoli. Moses sarà ufficializzato nelle prossime ore.

NAPOLI– Sorpasso totale alla Roma per la caccia a Politano. L’esterno nerazzurro vestirà la maglia azzurra per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Questo ciò che riporta “Sky Sport”.

MILAN– Suso ha incontrato la società per comunicare la sua volontà di essere ceduto.

Calciomercato 22 gennaio: Cagliari-Pjaca, si va verso la fumata bianca. Esposito-Parma, tutto bloccato

PARMA– Il ds Faggiano ha confermato il chiaro interesse del Parma per Esposito. L’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter in prestito in caso di arrivo di Giroud. Il club ducale punta forte su Esposito per sostituire Inglese.

CAGLIARI– Pjaca ha detto sì: l’attaccante croato si è promesso al club isolano. Ufficialità attesa nel corso delle prossime ore.

SPAL– Caccia a Bonifazi e Iago Falque.

LECCE– E’ fatta per Saponara, atteso l’annuncio ufficiale.