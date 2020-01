Calciomercato 23 gennaio: Juve, scambio Bernardeschi-Rakitic, c’è l’offerta del Barça. Inter, assalto ad Allan. Sampdoria, ecco Tonelli

MERCATO 23 GENNAIO- Ecco tutte le trattative di oggi 23 gennaio. Affari, potenziali colpi di scena e pochi giorni dalla fine della sessione del mercato invernale.

JUVENTUS– Secondo quanto riportato da “SkySport”, il Barcellona avrebbe avanzato un’offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Rakitic per arrivare a Bernardeschi. Secco no da parte della Juventus che vorrebbe in cambio almeno 25-30 milioni di euro. Da valutare anche il prossimo futuro di Emre Can, sempre più vicino al Borussia Dortmund.

MILAN– Suso verso l’addio. Sirene spagnole per l’esterno rossonero. Occhi vigili da parte della Roma, ma ora la sensazione è che Under possa restare in giallorosso fino al termine della stagione. Attese novità anche su Dani Olmo, obiettivo di mercato rossonero.

INTER– Nerazzurri scatenati, assalto ad Allan con potenziale scambio con Vecino. Inter e Napoli starebbero ragionando anche sullo scambio Llorente-Politano, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive.

Leggi anche: Coppa Italia| Juventus-Roma 3-1: bianconeri corsari, giallorossi al tappeto

Mercato 23 gennaio, Cagliari-Pjaca, è fatta. La Sampdoria riabbraccia Tonelli

CAGLIARI– Come confermato da Fabio Paratici, Pjaca si trasferirà in Sardegna per i prossimi 18 mesi. Affare da circa 12 milioni di euro con diritto di riscatto in favore del club isolano.

SAMPDORIA– Tonelli lascia il Napoli e riabbraccia i colori blucerchiati. Il difensore arriverà in città nelle prossime ore.