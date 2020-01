Calciomercato 24 gennaio: Inter-Eriksen, martedì le visite mediche. Juve, si sblocca Emre Can. Parma vigile su Esposito. Pjaca al Cagliari: attesa l’ufficialità

CALCIOMERCATO 24 GENNAIO- Ecco tutte le trattative di oggi 24 gennaio. Affari potenziali colpi di scena per quel che riguarda la finestra di mercato invernale.

INTER– Martedì potrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale di Eriksen in nerazzurro. Accordo ormai in dirittura d’arrivo. Si lavora anche sul possibile scambio Politano-Llorente, sono attese novità nel corso delle prossime ore.

JUVENTUS– Emre Can potrebbe dire addio ai bianconeri già in vista dell’attuale sessione di mercato. Il Borussia Dortmund sarebbe pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere i bianconeri a privarsi del tedesco. 12 milioni la differenza tra domanda e offerta.

MILAN– Suso sempre più vicino all’addio. Il centrocampista spagnolo potrebbe far ritorno in Spagna. Difficile che vada in porto lo scambio alla pari con Under della Roma.

Calciomercato 24 gennaio: il Parma preme per Esposito, oggi Pjaca al Cagliari?

PARMA– Come sottolineato dal ds Faggiano, il Parma continuerà a monitorare molto attentamente la situazione Esposito. L’attaccante nerazzurro potrebbe salutare i nerazzurri solamente in caso di arrivo di Llorente o Giroud.

CAGLIARI– Oggi potrebbe arrivare in città Pjaca dopo aver svolto le visite mediche a Villa Stuart. 18 mesi di prestito e diritto di riscatto in favore del Cagliari fissato a 12 milioni.