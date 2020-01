Juventus-Milan, scambio Bernardeschi-Paquetà: l’idea prende forma. Napoli forte su Petagna, c’è l’offerta!

SCAMBIO BERNARDESCHI PAQUETà- Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni, e come confermato dai colleghi di “Sportmediaset“, Juventus e Milan starebbero lavorando attentamente al possibile scambio Bernardeschi-Paquetà. Uno scambio alla pari che potrebbe consegnare un nuovo esterno offensivo a Pioli e una figura di trequartista puro a Maurizio Sarri.

Trattativa complicata, specie da imbastire e completare in circa 4 giorni. Tuttavia non è escluso che possa arriva la definitiva fumata bianca già nelle prossime ore. Non solo Paquetà, la Juventus osserva molto attentamente anche la situazione Rakitic e Allan, con Emre Can ormai quasi certo dell’addio.

Scambio Bernardeschi Paquetà: affare rimandato alla prossima estate?

Qualora la trattativa non dovesse concretizzarsi nel corso dell’attuale finestra di mercato invernale, non è escluso che le due parti possano rimandare l’appuntamento alla prossima sessione di mercato estiva.

NAPOLI– Intanto, in casa Napoli, starebbe prendendo corpo il possibile affondo azzurro per Petagna. Offerta da 21 milioni di euro alla SPAL, ma situazione attualmente bloccata. In arrivo anche Politano, l’ufficialità arriverà nel corso delle prossime ore.