Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? Genoa, riecco Iturbe. Juventus, salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma, ecco Carles Perez. Inter, salta Giroud?

CALCIOMERCATO 29 GENNAIO- Ecco tutte le trattative di oggi a pochi giorni dalla fine del calciomercato invernale. Ultimissime e nuovi colpi di scena last minute.

JUVENTUS– Saltato lo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Difficilmente la trattativa potrebbe entrare nuovamente nel vivo nel corso delle prossime ore. Saltato anche il passaggio di Pjaca al Cagliari. Emre Can si avvicina sempre più al Borussia Dortmund, ma attenzione anche all’inserimento del Tottenham.

INTER– Ufficializzato l’affare Eriksen, l’Inter potrebbe dire addio al sogno Giroud. Di fatto, come evidenziato da “Alfredo Pedullà”, l’attaccante francese sarebbe stato messo in standby dai nerazzurri. Possibile affondo per Llorente, le prossime ore saranno decisive.

MILAN– Rossoneri scatenati in chiave cessione: addio a Suso, il quale ha raggiunto un accorso di massima con il Siviglia, pochi dettagli prima dell’annuncio ufficiale. Pronti gli addii anche di Ricardo Rodriguez, pronto a dire sì al Napoli e Piatek, vicino al Chelsea.

Calciomercato 29 gennaio: Napoli, Ricardo Rodriguez ad un passo

NAPOLI– Gattuso avrebbe dato l’ok al possibile passaggio di Ricardo Rodriguez in maglia azzurra. Vicino anche l’addio di Llorente.

ROMA– Fatta per Carles Perez, in arrivo dal Barcellona per 15 milioni di euro. Visite mediche e poi ufficialità. Fatta anche per il centrocampista Villar, classe 1998.

GENOA– Rossoblù scatenati, fatta per Iturbe e Iago Falque. Piacciono anche Parigini e Sottil.