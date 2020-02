Inter-Milan, è già aria di derby. Lukaku sfida Ibrahimovic: “Grande professionista”

INTER MILAN- Archiviata la 22^ giornata, si respira già aria di derby, sfida in programma nel prossimo 23° turno. Lukaku contro Ibrahimovic. Inter chiamata alla pronta risposta per cercare di non perdere la vetta della classifica per la lotta al vertice con Juventus e Lazio. Rossoneri chiamati a riprendere la super marcia trionfale dopo il timido pareggio contro il Verona.

Lukaku, intervistato ai microfoni di “Tika Tika”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida e sul duello a distanza con Ibrahinmovic: ” Ibra? E’ un grande professionista, normale che faccia ancora belle cose a 38 anni. Uno che lavora tanto, mi consigliava sempre quando giocavamo insieme”.

Inter Milan, Lukaku svela la sua fede interista

L’attaccante nerazzurro ha poi rivelato la sua fede nerazzurra: “La prima finale che ho visto è stata Inter-Lazio (Coppa Uefa), avevo l’ambizione di giocare in Italia e in nerazzurro. In quella partita segnò Ronaldo: Per me è il migliore”.