Lazio-Verona, le probabili formazioni: Caicedo-Immobile dal 1′, Juric sceglie Borini

LAZIO VERONA PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto per il match di recupero di Serie A tra Lazio e Verona. Biancocelesti a caccia della vittoria per tenere vive le speranze scudetto, un sogno che continua a prendere forma tra gli animi dei tifosi. Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2, con Patric titolare al posto di Luiz Felipe. A centrocampo poche novità, con Lucas Leiva playmaker davanti alla difesa. In attacco spazio alla coppia gol Immobile-Caicedo, out Correa.

Juric risponderà con il suo rinomato 3-4-3, nessuna novità in difesa: Kumbulla confermato al centro del pacchetto difensivo. A centrocampo out Amrabat per squalifica, mentre Pessina sarà confermato dal 1′. Borini potrebbe scendere in campo dal 1′ nel suo vecchio ruolo di punta centrale. La sfida sarà trasmessa in diretta tv sui canali “Sky” e sarà visibile anche in streaming tramite l’applicazione “Sky Go” e “Now Tv”.

Lazio Verona probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini.