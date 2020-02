Inter-Milan, probabili formazioni e ultimissime: le condizioni di Ibrahimovic, ci sarà?

INTER MILAN PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto per la super sfida di campionato tra Inter-Milan, match valido per la 23^ giornata di Serie A. Conte dovrà fare a meno di Lautaro Martinez squalificato con Sanchez favorito su Esposito per una maglia da titolare.

Milan in campo con il solito 4-4-2. Da valutare l’infortunio di Ibrahimovic, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio. L’attaccante svedese potrebbe tornare in gruppo già nelle giornata di ieri. Piccolo allarme, ma lo svedese sarà regolarmente in campo.

Inter Milan probabili formazioni: Ibrahimovic ci sarà!

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Rebic