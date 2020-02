Juventus, infortunio Douglas Costa: tegola per Sarri, i tempi di recupero

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA- Nuova tegola per Maurizio Sarri in vista della seconda parte di stagione. Douglas Costa, in occasione della sfida di campionato contro il Verona, ha rimediato un nuovo infortunio muscolare, ko che potrebbe costringere il giocatore ad alzare bandiera bianca per circa 15/30 giorni.

Tempi di recupero ancora da valutare, ma in caso di stiramento il brasiliano non sarà quasi sicuramente a disposizione in vista della sfida di Champions League contro il Lione e in occasione della super sfida in campionato contro l’Inter.

Infortunio Douglas Costa: le situazioni di Chiellini e Khedira

Non solo Douglas Costa, occhio anche alle situazioni legate ai pronti recuperi di Chiellini e Khedira. Il primo potrebbe essere arruolato già in vista della super sfida di Champions League contro il Lione, mentre il secondo potrebbe tornare tra i convocati in occasione della sfida di campionato contro l’Inter.