Cagliari, infortunio Pavoletti: crociato ko alla cena di squadra?

INFORTUNIO PAVOLETTI- Leonardo Pavoletti, come comunicato dal Cagliari tramite comunicato ufficiale, ha riportato una nuova lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro, quello operato nel corso dei mesi scorsi. Un nuovo ko accompagnato da un piccolo alone di mistero, in quanto, come evidenziato da “Videolina“, il giocatore si sarebbe procurato il nuovo infortunio scivolando giovedì sera in occasione della cena di squadra organizzata dal club rossoblù.

Sono attesi nuovi dettagli sull’accaduto, anche se il Cagliari non ha diramato nessun’altro comunicato in merito alle dinamiche del nuovo infortunio del centravanti livornese.

Infortunio Pavoletti, il comunicato del Cagliari

“La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione“.

Il messaggio dell’attaccante rossoblù

“Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo”