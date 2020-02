Juventus, Guardiola il sogno nel cassetto di Agnelli: prova del nove per Sarri

GUARDIOLA JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “The Sun”, la Juventus starebbe lavorando sottotraccia per cercare di portare Guardiola in bianconero in vista della prossima stagione. Un nuovo tormentone alla finestra pronto ad entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come confermano i colleghi inglesi, Guardiola sarebbe il sogno nel cassetto di Agnelli, il quale sarebbe disposto a fare follie pur di poter contare sul tecnico spagnolo in vista della prossima stagione.

Detto questo, spazio alla realtà concreta e alla recente cena tra Sarri, Agnelli e Paratici. Una cena dove sono stati analizzati gli aspetti della stagione in corso e il piano per migliorare i bianconeri sia in ottica presente, sia in ottica futura.

Guardiola Juventus, nuovo tormentone in estate?

La sensazione è che la prossima estate potrebbe portarsi dietro il nuovo tormentone Guardiola. La stima di Agnelli nei confronti dell’attuale tecnico del City è chiara e lampante, ma Sarri sarà chiamato alla prova del nove per cercare di convincere il proprio presidente a puntare ancora su di lui anche in vista della prossima stagione.