Juventus, Raiola apre al ritorno di Pogba: “Non gli dispiacerebbe tornare”

POGBA JUVENTUS- Intervistato nel post partita di Milan-Juventus, Mino Raiola ha colto l’occasione per evidenziare il prossimo futuro di Pogba. Il noto agente, ai microfoni dei colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha così ammesso: “Il suo secondo paese è l’Italia, non gli dispiace l’idea della Juventus, ma adesso è troppo presto per pensare a queste cose, c’è un campionato da finire e un Europeo da giocare”. Un ritorno che potrebbe avverarsi già a cavallo della prossima estate. 150 milioni la valutazione fatta dal Manchester United per il centrocampista francese.

Mino Raiola ha poi colto l’occasione per evidenziare la situazione Donnarumma: “Non vogliamo fare un polverone. Non è il momento per parlare del rinnovo. Sta bene, è tranquillo e ha un contratto. Ha un obiettivo, col Milan, di cercare di entrare in Champions se possibile. E’ importante per lui e per il Milan. Bisogna anche vedere cosa vuole fare club, però. Io in ogni caso sto ancora aspettando le scuse dei tifosi milanisti”

Pogba Juventus, tripla cessione in casa bianconera?

E’ chiaro che l’arrivo di Pogba potrebbe spingere la Juventus a far cassa. Tre le possibili cessioni per far cassa: occhio alle situazione di Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi. Massima attenzione anche per Ramsey e Pjanic. Paratici vorrebbe incassare circa 100 milioni di euro dal capitolo addii.