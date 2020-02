PAGELLE 24 GIORNATA- Tutto pronto per la 24^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Lecce-SPAL, poi a seguire le sfide tra Bologna-Genoa e Atalanta-Roma. Massima attenzione anche alla voglia di riscatto della Juventus impegnata nel turno interno contro il Brescia e poi spazio per la super sfida tra Lazio-Inter.

Sfida al vertice tra biancocelesti e nerazzurri, con Conte pronto a lanciare dal primo minuto Eriksen. Nuovamente out per infortunio Sensi. Nelle file della Lazio, Caicedo resta in vantaggio su Correa per una maglia da titolare.

Pagelle 24 giornata Serie A 2019/2020: Highilights e tabellini dei match

Lecce-SPAL 2-1

LECCE (4-3-2-1) – Vigorito 6.5; Donati 5.5, Lucioni 6, Rossettini 5, Calderoni 5.5 (84′ Dell’Orco ng); Majer 6.5, Deiola 5.5, Barak 6; Falco 5.5 (34′ Shakhov 5.5), Mancosu 7 (79′ Paz ng); Lapadula 5. All. Liverani 6.

SPAL (4-3-3) – Berisha 6; Cionek 6, Bonifazi 5, Zukanovic 5.5, Reca 6; Missiroli 5.5 (72′ Strefezza 5.5), Valdifiori 6, Castro 6 (87′ Floccari ng); Di Francesco 6, Petagna 6.5, Valoti 5.5. All. Di Biagio 6.

Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Schone, Radovanovic, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria.

Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Perotti, Under, Pellegrini; Dzeko.

Udinese-Verona

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini.

Juventus-Brescia

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Ronaldo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, Balotelli.

Sampdoria-Fiorentina

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Thorsby, Bertolacci, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Sassuolo-Parma

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Parma (4-3-3): Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Kulusevski.

Cagliari-Napoli

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Walukiewicz, Nandez, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Lazio-Inter

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric; Luiz Felipe; Acerbi; Marusic; Parolo; Leiva; Luis Alberto; Caicedo; Immobile.

Inter (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

Milan-Torino

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Torino (3-4-3): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer.