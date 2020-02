MILAN TORINO PROBABILI FORMAZIONI- Milan-Torino chiuderà la 24^ giornata di Serie A. Padroni di casa pronti a confermare l’ottimo periodo di forma. Pioli si affiderà ancora una volta al 4-4-2, con Rebic-Ibrahimovic coppia titolare e Leao in panchina. In difesa spazio per il ritorno di Calabria sulla destra, mentre Kjaer e Romagnoli formeranno la coppia centrale. Pochi dubbi a centrocampo con Kessie e Bennacer confermati in linea mediana. Calhanoglu e Castillejo agiranno sulle fasce.

Per quel che riguarda il Torino, Longo confermerà ancora una volta il 3-5-2. Fuori Izzo per squalifica, al suo posto pronto Lyanco, il quale formerà la linea difensiva con Nkoulou e Bremer. A centrocampo spazio per Lukic, Rincon e Berenguer, mentre in attacco Belotti sarà affiancato dalla novità Edera. Calcio d’inizio ore 20:45. sfida trasmessa in diretta tv sui canali “Sky” e in streaming grazie alle applicazioni “Sky Go” e “Now Tv”.

Milan Torino probabili formazioni 24^ giornata Serie A 2019/2020

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer, Ansaldi; Edera, Belotti. All. Longo