ATALANTA VALENCIA PROBABILI FORMAZIONI- Ci siamo, via il sipario sulla sfida degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Valencia. Gasperini si affiderà al 3-4-2-1 con Zapata bocciato dal primo minuto in favore del tandem offensivo composto da Pasalic e Papu Gomez sulla trequarti e Ilicic punta unica.

Poche novità anche in difesa, con Toloi-Palomino-Djmsiti confermati al centro del reparto offensivo con De Roon e Freuler in mezzo al campo. Gosens e Castagne agiranno sugli esterni. Sfida visibile in diretto tv sui canali “Sky”, disponibile anche in streaming grazie all’applicazione “Sky Go” o “Now Tv”.

Atalanta Valencia probabili formazioni: fuori Zapata

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Ilicic. ALL.: Gasperini.

VALENCIA (4-4-1-1): Doménech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayá; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gómez; Gameiro. ALL.: Celades.