Juventus-Inter, altra svolta: si gioca lunedì a porte aperte? Niente diretta TV in chiaro, ecco perchè!

JUVENTUS INTER- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa” la super sfida tra Juventus-Inter potrebbe andare in scena lunedì sera a porte aperte. Nuovo possibili colpo di scena che spingerebbe i tifosi della Juventus ad assiste al grande match all’Allianz Stadium.

Nessuna conferma o ufficialità, ma la sensazione è che quest’ipotesi possa esser presa in seria considerazione in vista dei prossimi giorni. Come noto, ora come ora, il match tra bianconeri e nerazzurri resta in programma domenica sera alle ore 20.45, match a porte chiuse.

Juventus Inter nessuna sfida in chiaro in diretta tv: ecco perchè

Come riferito dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, non ci sarà nessun match trasmesso in chiaro a causa della Legge Melandri che vieta un simile procedimento con i diritti tv delle pay tv. Insomma, per assistere alla super sfida scudetto sarà necessario essere abbonati a Sky o Now Tv, match visibile anche in streaming grazie alle applicazioni “Sky Go” e “Now Tv”.

Gli Highlights del match d’andata tra Inter-Juventus