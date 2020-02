Calciomercato Inter: il Real Madrid piomba su Skriniar, Sanchez non verrà riscattato

CALCIOMERCATO INTER- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il Real Madrid starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Skriniar. Il centrale interista ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, cifra che il club spagnolo potrebbe decidere di mettere sul piatto della bilancia.

Tuttavia, ora come ora, l’Inter non sembrerebbe essere interessata alla negoziazione, anche se i nuovi scenari potrebbero riaprirsi in vista della prossima estate. Skriniar, dal canto suo, ha sempre manifestato la sua totale felicità in maglia Inter.

Calciomercato Inter, Sanchez non verrà riscattato

Non solo Skriniar, occhio anche al possibile futuro di Sanchez, il quale difficilmente verrà riscatto dal club nerazzurro e quindi farà ritorno al Manchester United. L’attaccante cileno non sembrerebbe aver convinto totalmente Conte e lo staff nerazzurro.