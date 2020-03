Serie A, allenamenti: si riparte il 3 o 4 aprile. Lione, clamoroso: “Giocatori in disoccupazione parziale”

ALLENAMENTI SERIEA- La Serie A potrebbe riaprire i battenti in vista del 3-4 aprile con la ripresa degli allenamenti. Nella giornata di domani potrebbe arrivare l’ultima riunione decisiva per valutare il da farsi, ma si va verso questa ferma decisine.

Si ripartirà tutti insieme il 3 o 4 aprile, per dare la possibilità anche alle squadre in quarantena di poter riprendere le attività in contemporanea con il resto delle squadra di Serie A. Un modo per mantenere uniforme la condizione fisica di tutte le squadre, senza possibili vantaggi ecc…

Allenamenti Serie A, ma non solo: Il Lione ha deciso, disoccupazione parziale per i giocatori

Clamorosa decisione del Lione, prossimo avversario in Champions League della Juventus. Il club francese ha così comunicato: “Date le misure prese dalle autorità per combattere la diffusione di Covid-19, che hanno portato alla sospensione di tutte le competizioni e degli allenamenti, l`Olympique Lyonnais, come altri club della Ligue 1, riferisce di aver ha messo tutto il personale sportivo in disoccupazione parziale fino a nuovo avviso”