Milan, Maldini: “Coronavirus? Non è un’influenza normale, l’ho capito dai sintomi”

Paolo Maldini, storica bandiera rossonera, intervistato ai microfoni del “Corriere della Sera” ha colto l’occasione per raccontare le ultime vicende legate al “Coronavirus”. Come noto, l’ex Milan insieme al figlio Daniel, sono risultati positivo al COVID-19.

Maldini ha così ammesso: “Sto abbastanza bene, il peggio è passato. Ho ancora un po’ di tosse secca, ho perso gusto e olfatto. Sapevo di averlo perché sentivo che non era come le altre volte, e poi avevo fatto il vaccino per l’influenza. I dolori sono particolarmente forti, e poi senti come una stretta al petto”.

Maldini e il Coronavirus. “Non so da chi l’ho preso”

L’ex capitano del Milan ha poi concluso: “La mia famiglia? Non so da chi l’ho preso. Mia moglie ha avuto un’influenza molto lunga e strana, è stata a letto tre settimane. Prima ancora, verso metà febbraio, il nostro primogenito, Christian, che ha 23 anni e vive con noi, ha avuto una brutta influenza, in famiglia forse è quello che è stato peggio di tutti.

Mia moglie e Christian hanno fatto il tampone e sono negativi, ma siamo convinti che pure loro abbiano preso il virus e ne siano già usciti. L’altro figlio Daniel, 18 anni, è positivo. Anche lui vive con noi, ha dolori e febbre. Ma mi pare che in famiglia sia quello che l’abbia presa in forma più leggera”.