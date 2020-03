Juventus, Dybala: “Ora sto bene, ma faticavo a respirare”. Mercato, nuovo assalto a Marcelo

Dybala rompe il silenzio e intervenuto via Skype alla trasmissione “AcasaConlaJuve” ha raccontato le ultime vicende legate al Coronavirus: “Dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa, ora sto bene. Posso muovermi e sto cercando anche di fare qualche allenamento”.

L’attaccante della Juventus ha poi aggiunto: “Quando provavo a fare qualcosa, mi mancava l’aria subito e dopo 5′ mi sentivo già affaticato, mi facevano male i muscoli e dovevo fermarmi. Per fortuna io e Oriana adesso stiamo meglio”.

Leggi anche: Juventus, clamoroso “Diario Gol”: “Dybala dice sì al Real Madrid”. Super ingaggio!

Calciomercato Juventus, nuovo possibile assalto a Marcelo

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus sarebbe pronta a ritornare di prepotenza su Marcelo. L’esterno brasiliano potrebbe lasciare il Real Madrid al termine dell’estate e potrebbe valutare l’inizio di una nuova avventura.

Paratici osserva interessato, ma attenzione anche al possibile assalto a Tonali e Pogba. Un doppio acquisto che potrebbe costare circa 130 milioni di euro e che la Juventus potrebbe finanziare con la doppia cessione di Pjanic e Douglas Costa.

Dalla Spagna si intensificano i contatti anche con Ferran Torres, attuale esterno sinistro in forza al Valencia, autore di 7 assist e 6 gol nel campionato in corso. La Juventus osserva interessata in vista della prossima estate. Per la corsia mancina piace anche Emerson Palmieri.