Inter, Lautaro Martinez dice sì al Barcellona. Juventus, taglio stipendi: ok di Chiellini e senatori

CALCIOMERCATO INTER– Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni della stampa spagnola, Lautaro Martinez avrebbe dato il suo ok al possibile trasferimento in Spagna, sponda Barcellona. Un affare che potrebbe concretizzarsi sulla base di un’offerta cash da circa 80 milioni di euro. Occhio però, al cartellino di Vidal, il quale potrebbe essere inserito nell’affare per cercare di sgravare leggermente sugli 80 milioni di euro richiesti dai nerazzurri.

Il diretto interessato, dal canto suo, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento e sarebbe pronto ad abbracciare l’inizio di una nuova avventura in terra spagnola. Occhio, però, al piano dell’Inter: i nerazzurri non si priveranno del giocatore se non di fronte ad un’offerta decisamente irrinunciabile.

Leggi anche: Materazzi esce allo scoperto: “Ecco dissi veramente a Zidane”

Calciomercato Inter, da valutare il futuro di Eriksen

Non solo Lautaro Martinez, i nerazzurri valuteranno attentamente anche il possibile futuro di Eriksen, il quale dovrà cercare di capire il suo ruolo all’interno delle idee tattiche di Conte, sia in ottica presente, ma soprattutto in chiave futura.

Juventus, taglio stipendi: ok di Chiellini e senatori

Come evidenziato nelle ultime ore, dopo un colloquio tra Agnelli, Paratici e capitan Chiellini, il numero 3 bianconero e tutti i senatori della Juventus avrebbero dato il loro ok al taglio stipendi. Ora bisognerà capire in che basi e dinamiche si svilupperà la situazione e l’accordo tra le parti.