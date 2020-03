Calciomercato, Inter: Lautaro può restare. Juve, affondo per Mandragora. Milan, assalto a Milik

MILIK MILAN- Come potrebbe cambiare il calciomercato in vista dei prossimi mesi con possibile slittamento della Serie A nei mesi estivi? L’Inter dovrà guardarsi dal possibile affondo del Barcellona su Lautaro Martinez, il quale piace parecchio ai blaugrana. 80 milioni la cifra richiesta dal club nerazzurro, ma attenzione al possibile inserimento di Vidal nella trattativa.

Massima attenzione anche al mercato della Juventus, con i bianconeri pronti a rimettere le mani su Mandragora. 26 milioni il costo del potenziale affare. Paratici valuterà con estrema calma il da farsi, ricordando che l’Udinese lo acquisto nella scorsa stagione per la sonora cifra di 20 milioni di euro. Non solo Mandragora, i bianconeri osservano molto attentamente anche le situazioni legate a Tonali e Pogba. Sulla corsia mancina piacciono Ferran Torres e ed Emerson Palmieri.

Milik-Milan, accostamento reale e concreto: ecco perchè…

Il calciomercato del Milan potrebbe regale nuovi potenziali colpi di scena in caso di mancato rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese potrebbe salutare i rossoneri non rinnovando il suo contratto in scadenza a giugno, aprendo, di fatto, al possibile affondo rossonero per Milik.

L’attaccante del Napoli, da canto suo, sarebbe pronto a dire sì al possibile passaggio in rossonero, con l’inizio di una nuova avventura basata sulla completa titolarità e massima fiducia. Sono attese novità nel corso dei prossimi mesi.