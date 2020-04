Calciomercato, Milan: Scamacca il dopo Ibra? Juve, via Higuain e Douglas Costa. Napoli, sogno Cavani

CAVANI NAPOLI- Come evidenziato dai colleghi di “Tuttosport“, il Napoli starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Cavani. Un assalto che potrebbe concretizzarsi nel corso dei prossimi mesi, quanto l’attaccante del PSG, in scadenza di contratto con il club parigino, si svincolerà a costo zero.

Il club partenopeo potrebbe decidere di spingere il piede sull’acceleratore per provare a convincere il giocatore, proponendogli un ingaggio triennale da 7 milioni di euro l’anno, più altri 7 milioni al momento della firma. Situazione complicata, ma non impossibile.

Cavani al Napoli, ma non solo: il Milan punta Scamacca

Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Milan starebbe pensando a Scamacca come potenziale rinforzo in vista del futuro. Personalità, fiuto del gol e margini di miglioramento notevoli. Resta avvolto in un grosso punto interrogativo il possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il quale potrebbe decidere di mettere la parola fine alla sua esperienza in rossonero dopo soli 6 mesi.

Infine, il calciomercato della Juventus potrebbe essere finanziato da alcune cessioni importanti. Higuain potrebbe far ritorno al River Plate. Pjanic piace al PSG, la sua valutazione oscilla tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Infine, occhio anche al possibile addio di Douglas Costa, il quale potrebbe essere sacrificato dinanzi ad un’offerta cash da 40 milioni di euro.