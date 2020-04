Serie A, come e quando si ripartirà: le ultimissime. Commisso: “Juve da esempio”. Lady Dybala: “Sono di nuovo positiva”

RIPRESA SERIE A- Come e quando ripartirà la Serie A? Le ultime problematiche legate al Coronavirus potrebbero spingere governo, Lega e Uefa a confermare il posticipo dei campionati a data da destinarsi. Il mese di aprile sarà decisivo per capire e valutare una possibile ripresa a fine maggio.

Priorità ai campionato con coppe Europee posticipate a luglio-agosto. In Serie A si giocherà ogni 72 ore, con Champions ed Europa League in scena nei mesi estivi. Una nuova organizzazione per cercare di chiudere al meglio la stagione.

Ripresa Serie A, Commisso: “La Juve ha dato l’esempio”

Il presidente della Fiorentina, Commisso, intervistato sulle pagine del “Corriere dello Sport”, h rivelato: “Ha dato il buon esempio, anche se non conosco i termini. Ma la Juve è una corporation, è quotata in Borsa. Non so se sia una linea da seguire, aspetto che la Lega esca con una proposta per tutti, finora non abbiamo fatto niente. Niente più colpi da 150 milioni? Lo penso anch’io. Non ci saranno, non dico per sempre, ma il ridimensionamento sarà uno degli effetti della crisi”.

Infine, lady Dybala, tramite il proprio account instagram ha rivelato di esser risultata nuovamente positiva al Coronavirus: “Il 21 io e Paulo siamo risultati positivi, 3 giorni dopo ero negativa e ieri ancora positiva. Non so come funziona e perché in cosi pochi giorni le cose sono cambiate. Forse era un falso negativo. Questo dimostra quanto poco sappiamo riguardo questo virus”