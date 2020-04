Serie A, ecco le tre date della possibile ripresa: coppe a luglio e agosto

RIPRESA SERIE A- Continuano a trapelare diversi punti di vista e supposizioni per quel che riguarda la possibile ripresa della Serie A. Il campionato potrebbe ripartire a fine maggio con il 24 maggio data più vicina, poi 31 maggio e prima settimana di giugno in seconda battuta.

Come verrà organizzato il campionato? Stando alle ultime indiscrezioni, si potrebbe scendere in campo ogni 3 giorni, con partite nel week e turni infrasettimanali. Champions League ed Europa League, invece, potrebbero giocarsi nei mesi di luglio e agosto. Coppe che prenderanno il via in estate e si concluderanno nel giro di un mese sotto forma di un mini torneo.

Ripresa Serie A: quando si ripartirà con gli allenamenti? Tutti i dettagli

Nonostante le ultime problematiche organizzative dell’ultimo periodo, gli allenamenti della Serie A potrebbero ripartire a fine aprile, un modo per cercare di non far perdere la condizione ai giocatori e prepararli al meglio con la ripresa delle ostilità.

Punto interrogativo sulla data della ripresa: la sensazione è che arriveranno nuove comunicazioni nel corso delle prossime settimane, quando il governo cercherà di valutare le ultimissime indiscrezioni prima di una nuova decisione sul nuovo potenziale decreto.