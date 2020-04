Calciomercato, Juve o Inter? Cellino svela il futuro di Tonali. Milan, Milik obiettivo concreto. Roma su Pedro

TONALI INTER- Massimo Cellino, intervistato sulle pagine di “Tuttosport” ha colto l’occasione per fare il punto sul futuro di Tonali. Juve o Inter? Il presidente del Brescia preferirebbe una soluzione differente, vedi Napoli o Roma, ma poi ha specificato che sarà il ragazzo a decidere e valutare il suo futuro.

Il presidente del Brescia ha ammesso: “Tonali?A gennaio una squadra importantissima è venuta da me dicendomi che voleva Tonali. Io non ho fatto cifre, ma soltanto una domanda: lo faresti giocare subito titolare in Champions League? ‘Te lo lascerei a Brescia fino a fine stagione’. E allora io gli ho detto: ‘Grazie, ma allora me lo tengo io del tutto e ne riparliamo a luglio’.

A febbraio ho ricevuto un’altra richiesta importantissima e non ho detto nulla con Tonali con l’intento di fargli una bella sorpresa a giugno. Il nome della squadra non posso dirlo, tanto purtroppo il Coronavirus ha cambiato tutto”.

Poi la rivelazione: “Mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà. Io preferirei che restasse comunque in Italia. Juve o Inter? Dipenderà da Tonali, sarà lui a scegliere. Ma spero che resti in Italia e che giochi. Deve diventare un Iniesta”.

Il Milan continua ad osservare molto da vicino la situazione legata al futuro di Milik. L’attaccante polacco piace particolarmente ai rossoneri, i quali potrebbero affonda il colpo in caso di mancato rinnovo di Ibrahimovic.

La Roma, dal canto suo, valuterà il possibile affondo su Pedro. L’esterno spagnolo andrà in scadenza il prossimo giugno 2020. Affare a parametro zero che suscita grande attrazione per il club capitolino.