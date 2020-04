UEFA, Ceferin: “Pronti a ripartire, ma a porte chiuse”. Tutte le ultimissime

Il presidente dalla Uefa, Ceferin, intervistato ai microfoni del “Corriere della Sera”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla ripresa dei campionati. Parole chiare e dirette che non lasciano particolare spazio alle interpretazioni: “La priorità è la salute di tifosi, giocatori e dirigenti. Sono ottimista di natura, credo ci siano opzioni che ci possono permettere di ricominciare campionati coppe e portarli a termine. Potremmo dover riprendere senza spettatori, ma la cosa più importante credo sia giocare le partite. In tempi così duri si porterebbe alla gente felicità e un certo senso di normalità anche se le partite saranno solo in tv”.

Ceferin ha poi aggiunto: “All’inizio sì, ma è meglio giocare senza spettatori che non farlo affatto. Il calcio riporterebbe nelle case dei tifosi emozioni e gioia di cui hanno disperatamente bisogno”.

UEFA, Ceferin sulla ripresa della Serie A: “Gli allenamenti potrebbero ripartire il 4 maggio”

Il presidente della Uefa ha poi aggiunto: “La Serie A potrebbe “riaprire” gli allenamenti il 4 maggio. Tutte le attività si stanno organizzando per ricominciare, tutti hanno bisogno di ritrovare le loro vite. Se le misure di sicurezza verranno rispettate e se le autorità daranno luce verde, gli allenamenti potrebbero riprendere come il resto. Per le gare servirà un ulteriore consenso”.

Insomma, non ci resta che aspettare e valutare le possibili novità in vista delle prossime settimane. La sensazione è che si inizi ad intravedere la luce in fondo al tunnel.