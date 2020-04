Calciomercato: Juve-Milik, c’è la contropartita di Paratici. Roma su Pedro, Icardi-Milan: tutta la verità

MILIK JUVENTUS- Come evidenziato nelle ultime ore, e come sottolineato dai colleghi di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Milik. L’attaccante polacco piace particolarmente a Paratici, ma anche a Sarri, il quale lo avrebbe individuato come nuovo centravanti del futuro al posto di Higuain.

Oltre 75 milioni la valutazione dell’attaccante polacco fatta da De Laurentiis, ma la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Bernardeschi per cercare di limare l’eccessiva richiesta economica del Napoli. L’affare potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi mesi.

Leggi anche: UEFA, Ceferin: “Pronti a ripartire, ma a porte chiuse”. Tutte le ultimissime

Milik Juventus, ma non solo: Napoli e Milan su Icardi

Qualora il Napoli dovesse decidere di cedere Milik dinanzi ad un’ottima offensiva della Juventus, potrebbe puntare su Icardi come possibile sostituto. Icardi, ma non solo, piacciono anche Immobile e Belotti.

Su Icardi resta forte anche l’interesse del Milan. L’attaccante argentino potrebbe decidere di strizzare l’occhio ai rossoneri soprattutto perchè così avrebbe l’opportunità di far ritorno a Milan in pianta stabile. Tuttavia, ora come ora, esiste solo un timido interesse da parte del club rossonero.

Su Icardi resta vigile anche la Juventus, ma l’affare potrebbe entrare nel vivo solamente nel caso in cui il PSG riscattasse l’argentino dall’Inter. Paratici tratterà il giocatore solamente con i francesi e non con i nerazzurri.

Per quel che riguarda il mercato della Roma, i giallorossi sarebbe pronti a puntare con forte decisione su Pedro del Chelsea, il quale si svincolerà dal club londinese già nel corso del mese di giugno.