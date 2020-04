Inter, i nerazzurri rispondono a Lukaku: ecco la decisione della società!

LUKAKU INTER- Dopo le dichiarazioni di Lukaku nelle ultime ore, l’Inter ha scelto di non punire il giocatore con una multa, facendo leva sulle dichiarazioni dettate dal periodo piuttosto particolare. Come rivelato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il club nerazzurro ha scelto di non multare Lukaku nonostante alcune affermazioni piuttosto “pesanti”.

Il giocatore aveva dichiarato: “Al ritorno dalle vacanze c’erano 23 giocatori su 25 con la febbre. Skriniar stava per svenire nel match di Coppa Italia contro il Cagliari”.

Lukaku Inter, la smentita del club nerazzurro

L’Inter, come rivela la rosea, ha scelto di non multare il giocatore, ma ha precisato che la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari si è svolta a gennaio inoltrato e non al ritorno delle vacanze di Natale.

L’Inter ha poi sottolineato che i giocatori influenzati erano soltanto 4 e non 23 come evidenziato dall’attaccante belga nelle sue recenti dichiarazioni.