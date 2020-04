Calciomercato: Roma, affondo per Mertens, offerto un triennale. Juve, assalto a Thomas

THOMAS JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Marca“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Thomas, centrocampista dell’Atletico Madrid. Il centrocampista piace parecchio a Paratici e sarebbe stato individuato da Sarri come pedina ideale per il suo nuovo centrocampo.

50 milioni la valutazione fatta dai Colchoneros, cifra fuori portata per i bianconeri. La Juventus segue molto attentamente anche Allan, anche se il centrocampista brasiliano del Napoli piace parecchio anche all’Everton. In chiave acquisti Paratici si prepara a sferrare l’attacco reale e concreto su Milik, individuato come primo rinforzo offensivo in vista della prossima sessione di mercato estiva.

Thomas Juventus, ma non solo: la Roma punta Mertens

Non solo Thomas in bianconero. La prossima estate potrebbe essere caratterizzata dal possibile affondo della Roma su Mertens, in quale si svincolerà dal Napoli il prossimo giugno. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i giallorossi sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da 3,5 milioni di euro per i prossimi tre anni.

L’attaccante belga valuterà il da farsi. Sul giocatore resta forte anche l’interesse dell’Inter, ma non è escluso che lo stesso diretto interessato possa prendere in considerazione l’idea di prolungare il suo contratto con il Napoli.