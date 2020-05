Calciomercato Inter, rivelazione shock: “Messi nerazzurro? Sì, è possibile”

MESSI INTER- Secondo quanto riportato da José Morais, vice di Mourinho ai tempi dello storico Triplete in nerazzurro, intervistato da “Mundo Deportivo”, Messi potrebbe vestire nerazzurro nel corso della prossima stagione.

L’ex secondo dello Special One ha così ammesso:”Penso che sia possibile che Messi vada all’Inter. Vuoi sapere perché? Per la presenza di Zanetti, è come un magnete per i giocatori argentini. Per un giocatore argentino andare a giocare nell’Inter è come tornare a casa.

Messi Inter, affare possibile? Ecco la rivelazione…

Josè Morais ha poi aggiunto: “La mia sensazione è che sia un club che ha un feeling speciale con gli argentini, anche grazie a quello che ha fatto Zanetti nel club. Ho questa sensazione perché tutti gli argentini che sono andati all’Inter erano giocatori straordinari e hanno fatto la fortuna del club. Credo che la stessa cosa possa accadere con Messi“.

Insomma, un’indiscrezione di mercato che potrebbe entrare concretamente nel vivo nel corso della prossima estate. Tuttavia, come noto, difficilmente il Barcellona deciderà di privarsi del suo fenomenale numero 10. Non ci resta che aspettare e valutare le prossime e future strategie.