Juventus, scambio Pjanic-Arthur: arriva la svolta. 6 cessioni firmate Paratici

SCAMBIO PJANIC ARTHUR- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni i mercato, e come confermato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Juventus e Barcellona starebbero lavorando molto attentamente sul possibile scambio Pjanic-Arthur.

Stando a quanto riportato dalla rosea, il centrocampista bosniaco avrebbe dato il suo ok al trasferimento in blaugrana, ma il Barcellona vorrebbe offrire Rakitic o Vidal come contropartite e non Arthur. Paratici, dal canto suo, dirà sì solamente con l’inserimento del brasiliano come contropartita. Un affare che potrebbe portare a una plusvalenza entrambi i club, con valutazione dei cartellini stimata sui 60 milioni di euro.

Leggi anche:Ripresa Serie A, nuovi casi alla Samp e alla Fiorentina! Positività anche in casa Milan e Inter?

Scambio Pjanic Arthur: Paratici pronto a 6 cessioni totali

Non solo Pjanic, Paratici valuterà con estrema attenzione anche la situazione legata ad altre cessioni. Verso l’addio anche Rabiot, il quale potrebbe essere sacrificato in qualche operazione di scambio o in un affare da 35-40 milioni di euro, cessione che consentirebbe alla Juventus di incassare un’ottima plusvalenza.

Verso l’addio anche Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi, così come Rugani. La Juventus potrebbe incassare circa 180 milioni di euro, considerando che molte pedine potrebbero rientrare in un discorso di scambi con altre società, scambi che condizioneranno in maniera totale la prossima sessione di mercato estiva.