Champions League, ecco quando si giocheranno Juventus-Lione e Barcellona-Napoli

JUVENTUS LIONE- Secondo quanto riportato dal presidente del Lione, Aulas, la Uefa avrebbe già fissato per il 7 agosto la data del recupero della sfida tra Juventus-Lione, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il presidente del club francese ha ammesso: “La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse”, ha detto il presidente del club transalpino ai microfoli di RTL Foot. Aulas ha anche sottolineato la sua preoccupazione per l’esito dell’incontro, nonostante il vantaggio (1-0) maturato dai suoi all’andata: “Se il ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo”.

Juventus-Lione e Barcellona-Napoli: date e dettagli

Come accennato, la sfida tra Juventus-Lione si concretizzerà il 7 agosto, mentre resta da definire la data del ritorno tra Barcellona-Napoli, sfida che potrebbe essere fissata allo steso modo il 7 agosto o l’8 agosto. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.