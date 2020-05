Serie A, UFFICIALE: via libera agli allenamenti di gruppo dal 18 maggio. Ecco cosa accadrà in caso di positività!

ALLENAMENTI 18 MAGGIO- Via libera del Governo agli allenamenti in gruppo a partire dal prossimo 18 maggio. I giocatori potranno svolgere le sedute d’allenamenti in gruppo, rispettando sempre il protocollo sulla sicurezza tracciato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Detto questo, il ministro Spadafora, ha così affermato: “”Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio“.

Leggi anche: Lazio, Lotito gonfia il petto: “Non siamo più la Lazietta, ora siamo grandi”

Spadafora: “Ripresa del campionato? Ecco la verità”

Il ministro dello sport, intervenuto ai microfoni del “Tg1”, ha così aggiunto: “Quanto alla possibile ripresa del campionato, la linea della prudenza è quella da seguire. Dobbiamo aspettare un’altra settimana per osservare attentamente la curva dei contagi e poi prendere una decisione sul campionato”.