Juventus, Higuain ritorna venerdì: c’è l’ipotesi ritiro! Mistero Rabiot, che succede?

RITORNO RABIOT- Resta avvolto in un grosso punto interrogativo il ritorno di Rabiot a Torino dopo un lungo periodo di quarantena trascorso in Francia. L’ex PSG non ha ancora fatto ritorno in Italia, con gli allenamenti di squadra pronti a ripartire in maniera ufficiale dal 18 maggio. Rabiot dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni, saltando, quindi, una settimana di allenamenti con i rispettivi compagni.

Una situazione avvolta totalmente nel mistero, con il francese unico giocatore a mancare all’appello insieme a Higuain. Sottolineiamo come la Juventus non abbia presentato alcun elenco convocati, lasciando a discrezione dei giocatori il ritorno a Torino. Rabiot potrebbe ritornare in Italia nel corso delle prossime ore, ma la sensazione è che la Juventus starebbe già valutando la possibilità di cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato perchè non in linea con l’idea tattica di Sarri e del suo prossimo 4-3-3.

Ritorno Rabiot e Higuain, il Pipita potrebbe pensare al ritiro

Il Pipita, come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, dovrebbe far ritorno in Italia nella giornata di venerdì dopo aver ricevuto degli ulteriori giorni di permesso da parte della Juventus per restare in Argentina.

Quasi certo il suo addio alla Juve a fine stagione. Nelle ultime ore sarebbe avanzata anche la clamorosa ipotesi di ritiro, con il Pipita pronto a valutare tutto con calma nel corso della prossima estate con il termine della stagione.