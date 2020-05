SERIE A 13 GIUGNO- Ci siamo, la Serie A si prepara a ripartire dopo la fumata bianca in Lega. Decisione confermata nelle ultime ore con comunicato ufficiale: “È stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato”.

Come noto, dal 18 maggio ripartiranno gli allenamenti in gruppo, con la Serie A pronta a riaprire i battenti a partire dal prossimo 13 giugno. Ora si attendono gli ultimi sviluppi e le nuove disposizione del Governo in vista delle prossime settimane.

Serie A 13 giugno: pausa solo per la Coppa Italia

Si giocherà ogni tre giorni con l’obiettivo di finire la stagione entro il 2 agosto. Ci si fermerà intorno al 20 luglio per le semifinali di Coppa Italia, mentre nel mese di agosto andrà in scena Champions League e Europa League. Fumata bianca, ora si attenderà solamente l’ufficialità!