Calciomercato| Inter, è fatta per Mertens: contratto biennale. La Juve ha scelto Milik: cifre e dettagli

MERTENS INTER- Secondo quanto riportato dai colleghi de “Repubblica“, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo totale con Mertens per il passaggio dell’attaccante belga in maglia nerazzurra. Ricco contratto biennale il quale regalerà l’attuale attaccante del Napoli ai colori interisti. Mertens farà coppia con Lukaku, mentre Lautaro Martinez, come noto, vestirà i colori del Barcellona. Come rivelato da “Alfredo Pedulla”, l’attuale numero 10 dell’Inter percepirà circa 13 milioni di euro annui dal club blaugrana.

Detto questo, occhio al possibile piano dell’Inter. Non è da escludere che Antonio Conte punti l’indice anche su Cavani, il quale potrebbe far ritorno in Italia a costo zero. Sull’attaccante del PSG, in scadenza di contratto a giugno, resta forte anche il Napoli. Gli azzurri, oltre a Mertens, potrebbero salutare anche Milik, quest’ultimo con destinazione Juventus.

Mertens Inter, ma non solo: il Napoli saluta anche Milik?

La Juventus, come accennato nelle scorse settimane, potrebbe valutare un possibile affondo per Milik. L’attaccante polacco piace parecchio a Sarri, ma anche a Paratici e potrebbe rappresentare l’alternativa ideale all’addio ormai certo di Higuain.

60-65 milioni la valutazione fatta dal Napoli, ma occhio alle possibili contropartite. Non è escluso che la Juventus possa mettere sul piatto della bilancia alcune contropartite, come per esempio Bernardeschi o Mandragora.