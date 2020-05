Juventus, c’è la svolta: Arthur apre ai bianconeri! Chiellini: “Bonucci al Milan? Scelta senza logica”

ARTHUR JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, Arthur sarebbe pronto ad aprire in maniera concreto al possibile passaggio alla Juventus. Uno scambio con Pjanic che potrebbe concretizzarsi già nel corso delle prossime settimane. Il centrocampista bosniaco, dal canto suo, avrebbe già dato il suo ok al passaggio in blaugrana, mentre Arthur starebbe manifestando ancora qualche perplessità.

La trattativa potrebbe sbloccarsi qualora il centrocampista brasiliano si auto-convincesse della sua nuova avventura in maglia Juve. Uno scambio alla pari che potrebbe regalare a Sarri una pedina ideale per organizzare la sua nuova idea di calcio impostato sul 4-3-3. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Arthur alla Juventus, si farà! Intanto Chiellini punzecchia il Milan…

Giorgio Chiellini, tramite il suo libro “Io, Giorgio“, ha colto l’occasione anche per commentare il vecchio passaggio di Bonucci dalla Juventus al Milan. Un’avventura durata solo un anno prima del ritorno in maglia bianconera. Il capitano della Juve ha così ammesso: “Leonardo era scosso per mille motivi. Mi è dispiaciuto, perché tutto accadde nelle settimane in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento lo avrei fatto ragionare e restare. Come Conte in quel luglio 2014. Se ne vanno sempre quando io non ci sono.

Con Leo parlai che era già tutto stabilito, una cosa senza logica dall’inizio alla fine. Avrei potuto comprendere se fosse andato al Real Madrid, ma in quel Milan? Per fortuna, il destino ha voluto che tutto tornasse in ordine”.