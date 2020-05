Serie A, ecco il nuovo calendario: si parte dai recuperi il 13-14 giugno

CALENDARIO SERIE A- Secondo le ultime indiscrezione trapelate nelle ultime ore, il campionato di Serie A potrebbe ripartire già dal 13-14 giugno con i recuperi delle sfide tra Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma.

La ripresa della 27^ giornata, invece, partirà il 20 giugno. Come evidenzia “Sportmediaset“, concluso il campionato ci sarà spazio per la Coppa Italia con le semifinali collocate nelle giornate del 28 e 29 luglio e la finale prevista il 2 agosto. Tre, invece, gli “slot” orari previsti per i match: 17, 19.15 e 21.30. In campo europeo, invece, le partite degli ottavi di Champions di Napoli e Juve sarebbero stati calendarizzati dalla Uefa il 7 e l’8 agosto, con i quarti in partita secca in campo neutro la settimana successiva e la Final Four a fine a agosto a Istanbul.

Calendario Serie A, occhio anche ai diritti tv

Come confermato dai colleghi “Ansa”, e come riportato da “Sportmediaset”, come ribadito sull’asse Lega Calcio-Sky-Dazn, occhio agli accordi sui diritti tv: La Lega Serie A depositerà un decreto ingiuntivo nei confronti di Sky presso il Tribunale di Milano. Mossa viene definita dalla Lega stessa “obbligata”, per via del mancato pagamento dell’ultima rata della stagione prevista dal contratto da parte di Sky, che ha chiesto uno sconto compreso tra il 15% e il 18%, in caso di prosecuzione del campionato.

E’ invece in corso un dialogo con gli altri licenziatari dei diritti tv, Dazn e Img, da cui sono state avanzate proposte che la Lega analizzerà nelle prossime ore.