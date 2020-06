Calendario Serie A, si riparte: le date dei recuperi, anticipi e posticipi

CALENDARIO SERIE A- Ci siamo, la Serie A si prepara a riaprire i battenti in vista del semaforo verde. Si ripartirà con i recuperi della 25^ giornata, mentre dal 20 giugno spazio alla 27^ giornata. Nelle prossime ore verranno ufficializzati gli orari e le date degli anticipi e posticipi delle ultime 12 giornate di campionato.

Spicca su tutti la super sfida tra Juventus-Lazio, match in programma il 20 luglio, e salvo clamorosi colpi di scena si disputerà alle 21:45. Detto questo, come noto, la ripartenza prenderà il via dalle semifinali di Coppa Italia fissate per il 13-14 giugno e con la finale in programma il 17 giugno.

Calendario Serie A, le date degli anticipi e posticipi

I RECUPERI DELLA 25.A GIORNATA

Torino-Parma (sabato 20 giugno alle 19.30), Verona-Cagliari (sabato 20 giugno alle 21.45), Atalanta-Sassuolo (domenica 21 giugno alle 19.15) e Inter-Sampdoria (domenica 21 giugno alle 21.45).

LE INDISCREZIONI SUI BIG MATCH

27,a giornata (lunedì 22 giugno alle 21.45): Bologna-Juventus

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 19.30): Inter-Sassuolo

27.a giornata (mercoledì 24 giugno alle 21.45): Atalanta-Lazio

28.a giornata (domenica 28 giugno alle 17.15): Milan-Roma

30.a giornata (sabato 4 luglio alle 21.45): Lazio-Milan

31.a giornata (martedì 7 luglio alle 21.45): Milan-Juventus

32.a giornata (sabato 11 luglio alle 21.45): Juventus-Atalanta

32.a giornata (domenica 12 luglio alle 21.45): Napoli-Milan

34.a giornata (domenica 19 luglio alle 21.45): Roma-Inter

34.a giornata (lunedì 20 luglio alle 21.45): Juventus-Lazio