Serie A, tutti gli infortunati che torneranno in campo nel rush finale

INFORTUNATI SERIE A- Con lo stop forzato del campionato, alcuni infortunati, di lunga data, hanno avuto l’opportunità di recuperare in vista del rush finale del campionato. 12 partite alla conclusione, ma attenzione ad alcuni ritorni decisamente fondamentali per le sorti delle rispettive squadre.

Ribery (Fiorentina)

L’esterno offensivo della viola ha già ripreso ad allenarsi dopo il brutto ko alla caviglia e conseguente operazione. Iachini potrà contare sull’esterno francese in vista della parte finale di stagione.

Zaniolo (Roma)

Il centrocampista, dopo l’operazione al crociato, è già tornato a lavoro e non è escluso che il giocatore possa tornare a piena disposizione di Fonseca nell’immediato. Massima prudenza, ma trapela massimo ottimismo.

Demiral (Juventus)

Stesso discorso fatto per Zaniolo, il difensore della Juventus, operato al legamento crociato, potrebbe ritornare a disposizione di Sarri in vista delle ultime 12 partite di campionato. Niente Champions League: come noto, il centrale turco è stato escluso dalla lista dopo il brutto infortunio.

Inglese (Parma)

Il centravanti del Parma, dopo l’operazione per un brutto problema muscolare ai flessori, sarebbe pronto a far ritorno in campo per cercare di aiutare il Parma per le ultime 12 partite. Il tecnico dei ducali ha confermato l’immediato ritorno in campo del centravanti. Fine del calvario, si riparte.