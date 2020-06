Infortunati Serie A: Ibrahimovic, Higuain e Milinkovic Savic, ecco i temp di recupero. Aggiornamenti Zaniolo e Ribery

INFORTUNATI SERIE A- Due settimane alla ripresa del campionato e spazio ai primi infortuni dopo il lungo stop di circa due mesi. Zlatan Ibrahimovic, dopo il ko al polpaccio, sarà sottoposto a ulteriori esami per valutare la situazione, ma difficilmente l’attaccante svedese potrà scendere in campo in vista della 27^ giornata di campionato. Appuntamento rimandato alla 28^ giornata o 29^ giornata, tutto dipenderà dall’evolversi del recupero.

Fermo ai box anche Higuain, il quale nell’allenamento di ieri ha rimediato un problema muscolare. Tempi di recupero ancora da valutare, ma gli ultimi esami a cui è stato sottoposto l’attaccante argentino hanno escluso lesioni. Difficile il suo impiego nel match di Coppa Italia contro il Milan, possibile un ritorno in campo nel giro di 12-15 giorni.

Infortunati Serie A, si ferma anche Milinkovic Savic. Zaniolo e Ribery pronti al ritorno

Brutte notizie anche in casa Lazio. Nell’ultimo allenamento si è fermato Milinkovic Savic per un problema al ginocchio. Nessun esame specifico, ma la sensazione è che il centrocampista della Lazio osserverà un periodo di riposo prima di valutare il suo ritorno in campo. Possibili tempi di recupero stimati in due settimane.

Infine, occhio al capitolo Zaniolo. Il centrocampista della Roma potrebbe tornare a disposizione dal mese di luglio. Buone notizie anche per la Fiorentina e per Ribery: il centrocampista francese sarà subito a disposizione di Iachini.